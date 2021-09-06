دراسة توضح فوائد ممارسة الرياضة للحوامل: تعزز رئتي الطفل وتجنبه الإصابة بالربو

ممارسة الرياضة بشكل يومي، من الأنشطة الهامة التي تحافظ على صحة الإنسان، وتعمل على تحسن المقاييس الأساسية لصحة القلب والأوعية الدموية، كما تقي من تصلب الشرابين، وتعد ممارسة الرياضة بشكل منتظم من العوامل الهامة للسيدات الحوامل.

وفي هذ السياق كشفت دراسة حديثة، أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أثناء الحمل تساعد الجنين على تطوير رئتين أقوى في المستقبل وتجنبه الإصابة بالربو.

وأوضحت الدراسة، أن نحو 8.6 في المائة من الأطفال المولودين لأمهات غير نشيطات كان لديهم أدنى مستويات وظائف الرئة، مقارنة بـ4.2 في المائة فقط من الأطفال المولودين لأمهات نشيطات.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة هريفنا كاترين غودموندسدوتير، إن الأفراد الذين يعانون من ضعف وظائف الرئة في مرحلة الطفولة لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالربو وأمراض الرئة الانسدادية الأخرى ووظائف الرئة المنخفضة في وقت لاحق من الحياة.

وأضافت “إذا كان النشاط البدني أثناء الحمل قادراً على التقليل من مخاطر ضعف وظائف الرئة عند الرضع، فسيكون ذلك وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتحسين صحة الجهاز التنفسي للأطفال”.