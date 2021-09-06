بعد توقف المباراة وطرد اللاعبين.. فيفا يفتح تحقيقات تأديبية بشأن أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقات تأديبية بشأن مباراة المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والتي توقفت مساء الأحد وسط ظروف هزلية.

وقال “فيفا” في بيان له اليوم الاثنين:”يأسف الفيفا إزاء المشاهد التي سبقت توقف المباراة بين البرازيل والأرجنتين في تصفيات الكونميبول (اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم)، والتي حرمت الملايين من المشجعين من الاستمتاع بمباراة بين اثنين من أهم منتخبات كرة القدم في العالم.

وأضاف البيان:” أنه سيجرى تحليل المعلومات من قبل اللجان التأديبية المختصة على أن يتخذ القرار في الوقت المناسب.”

وكانت قد توقفت مباراة الأرجنتين والبرازيل، بعد ست دقائق من بداية المباراة في ساو باولو، حيث حاول ممثلون عن وكالة تنظيم الصحة البرازيلية (أنيفسا) إخراج لاعبين بالمنتخب الأرجنتيني يقيمون في المملكة المتحدة، بداعي انتهاك قواعد الحجر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنيفسا قبيل المباراة أن الرباعي المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز إميليانو مارتينيز وإيميليانو بوينديا وكريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو، قد صدرت تعليمات بحقهم بالخضوع للحجر الصحي في الأيام الـ14 الماضية نظرا لإقامتهم في المملكة المتحدة، المدرجة على القائمة الحمراء في البرازيل.

وفي حديثه خلال اجتماع رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) في جنيف، قال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا إن المشاهد كانت “جنونية. لكن علينا التعامل مع هذا التحديات التي تأتي في إطار أزمة فيروس كورونا.”