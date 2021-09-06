كلية القيادة والأركان تستقبل دارسي البرامج الأكاديمية (فيديو)

محررو المناطق

استقبلت كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، دارسي البرامج الأكاديمية لعام 1443هـ من مختلف القطاعات العسكرية ومن بعض الدول الشقيقة والصديقة.

ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع «تويتر» أظهرت فيه حسن استقبال الكلية لدارسي البرامج الاكاديمية حيث استقبلتهم بالورود.

كما حرصت الكلية على الإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من حيث الاطمئنان على الدارسين وفحصهم طبيًا وتهيئة وتطهير القاعات الدراسية.