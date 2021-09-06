بعد التعادل مع الجابون..اتحاد الكرة المصري يعلن إقالة حسام البدري من تدريبات المنتخب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم الاثنين، برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وكان قد سقط المنتخب المصري في فخ التعادل أمام الجابون بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. .