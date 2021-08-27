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نائب وزير النقل: تخفيض نسبة الحوادث المرورية إلى 50% (فيديو)

نائب وزير النقل: تخفيض نسبة الحوادث المرورية إلى 50% (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1023355
محررو المناطق

أكد نائب وزير النقل المهندس بدر الدلامي تخفيض نسبة الحوادث المرورية، إلى نسبة  50% وذلك بفضل تكاتف جميع مؤسسات الدولة.

وقال نائب وزير النقل في مداخلة على قناة “العربية” إن هناك لجنة وزارية مشكلة تعتني بسلامة المرور والطرق، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع مستوى الطرق، من ناحية السفلتة، رفع جودتها، الاستدامة فيها وصيانتها.

وأضاف نائب وزير النقل، أن اللجنة تستهدف الاستمرارية في صيانة الطرق، والوصول إلى أفضل المماراسات في عملية الإستدامة من اجل الحفاظ على هذه المكتسبات.

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