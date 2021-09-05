شاهد.. طفل من ذوي التوحد يخطف أنظار المصلين بصوته الجميل في الآذان

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خطف طفل يدعى صالح من ذوي مرض التوحد أنظار المصلين بصوته الجميل، أثناء إلقائه الآذان .

ونشرت قناة «الإخبارية» مقطع «فيديو» للطفل الصغير وهو يلقي الأذان، في أحد المساجد وسط حضور كبير للمصلين، الذين أعجبوا بعذوبة صوته، وقدرته على إلقاء الأذان بشكل صحيح.

ومرض التوحد أو الذاتوية هو أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور المسماة باللغة الطبية اضطرابات في الطيف الذاتويّ.