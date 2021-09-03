ضبط 111 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة (فيديو)

محررو المناطق

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط القوات الخاصة للأمن البيئي 111 مخالفًا لنظام البيئة، في عدد من مناطق المملكة، مشيرة إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

وضبطت القوات 29 مخالفًا لرعيهم 2403 رؤوس من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، و5 مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنطقة عسير.

كما تم ضبط 56 مخالفًا لعرضخم وتخزينهم 37 متر مكعب من الحطب المحلي لأغراض تجارية بمدينة الرياض، بالإضافة لإيقاف 5 مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات صيد بإحدلا الاستراحات في محافظة المجمعة بحوزتهم 70 طيرًا مصيدًا وبندقية هوائية وشبكة صيد وجهاز جذب للطيور وذخائر متنوعة.

وضبط الأمن البيئي مخالف لصيده 9 طيور دون ترخيص في منطقة الجوف، بالإضافة لضبط مخالف للاتجار بالكائنات الفطرية مجهولة المصدر في مدينة الرياض، ومخالفين بحوزتهما بندقية رش “شوزن” وبندقيتين هوائية وغازية و8 طيور مصيدة في منطقة المدينة المنورة.

وتمكنت قوات الأمن البيئي من ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي على متن 10 مركبات في منطقتي القصيم وعسير، وضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتباهيان بتصوير كائن فطري “وعل” بعد قيمامهما بذبحه وتوثيق ذلك ونشره.