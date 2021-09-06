استشاري يوضح أسباب الإصابة بمرض الزهايمر وأعراضه

وضح الدكتو وليد الكريدي، استشاري أمراض الباطنة والشيخوخة،أسباب الإصابة بمرض الزهايمر وأعراضه وخصائصه.

وقال الكريدي، إن هذه العام شهد عدة طرق للتوعية بمرض الزهايمر، موضحا أن هناك مؤتمرا لكبار السن في شهر أكتوبر المقبل لتوضيح خصائص المرض، موضحا أن هذه العام تم الموافقة على علاج جديد لمرض الزهايمر.

وأضاف استشاري أمراض الباطنة والشيخوخة، أن الزهايمر المبكر يقصد به إصابة الشخص قبل سن الـ 60 عامًا، موضحا أن هناك حالات تصاب في السن الـ 50 عامًا، وهذه الحالات تكون أمراض وراثية، وفي هذه الحالة يجب الإسراع في التشخيص المبكر.

كما أوضح وليد الكريدي، أن مرض الخرف هو المظلة الكبيرة التي يندرج تحتها أمراض الذاكرة وأمراض القصور الدهني، مثل “الزهايمر”،لافتًا أن الزهايمر له خصائص تميزه مثل ” تكوين ترسبات بروتينيه تصيب خلايا المخ المخ، وتؤدي إلى تلف وضمور”، موضحًا أن من أسباب حدوثه الجلطات الدماغية.