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عبر المنصة المركزية.. 691 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات تعزيز المهارات

عبر المنصة المركزية.. 691 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات تعزيز المهارات
وزارة التعليم السعودية
http://almnatiq.net/?p=1023394
سجلت منصة الاختبارات المركزية دخول ما يقارب من 691 ألف طالب وطالبة من الصفين الثاني والثالث الابتدائي؛ لتأدية اختبارات تعزيز المهارات عن بُعد.
وتأتي هذه الاختبارات التي تنفذها وزارة التعليم لأول مرة  لقياس ما تحصّل عليه الطلبة من معارف ومهارات العام الدراسي الماضي، بما يعكس استعداد الطلبة وأسرهم لبداية جادة للدراسة.
وتستهدف الاختبارات في أسبوعها الأول طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، وذلك في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية مع إتاحة الاختبار لمدة 24 ساعة، وتصحيح النتائج بشكل مركزي وآلي من خلال الوزارة.
ويبدأ الأسبوع المقبل طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والسنة المشتركة الأولى في الثانوية المحصنين؛ تأدية اختبارات تعزيز المهارات حضورياً في مدارسهم، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة. واعتمدت وزارة التعليم في إعداد محتوى الاختبارات على قياس أهم المهارات والمعارف التي تحصّل عليها الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الماضي في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني في المواد الأساسية.
وتصدر وزارة التعليم بعد مرور 24 ساعة من أداء الاختبار تقارير أداء عن مستوى كل طالب موجهة للمعلّم؛ليتمكن من بناء خطته التدريسية ومعالجة نقاط الضعف، واستثمار وتطوير نقاط القوة، وتعزيز مهارات الطلاب، كما يتم إرسال تقارير أداء لمديري المدارس للوقوف على وضع مدارسهم وطلابهم، إلى جانب إرسال تقارير إلى مكاتب التعليم للوقوف على أداء المدارس وتحديد احتياجاتها من الدعم، بالإضافة إلى التقارير الموجهة لمديري التعليم؛ لتحديد المكاتب والمدارس التي تحتاج إلى دعم.

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