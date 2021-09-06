هطول أمطار غزيرة وصواعق عنيفة شمال مكة المكرمة (فيديو)

تعرضت منذ قليل، شمال مكة المكرمة، إلى حالة من الطقس السيئ، وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وصواعق عنيفة.

وكان قد أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، حيث تشهد مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، وفق ما جاء في تقريره، ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة، ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وفي الخليج العربي، فقد أوضح “الوطني للأرصاد”، أن يشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.