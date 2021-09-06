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رئيس هيئة الأركان العامة يبحث مع قائد أركان الجيش الموريتاني سبل التعاون

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رئيس هيئة الأركان العامة يبحث مع قائد أركان الجيش الموريتاني سبل التعاون

رئيس هيئة الأركان العامة يبحث مع قائد أركان الجيش الموريتاني سبل التعاون
http://almnatiq.net/?p=1023399
المناطق - واس:

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة اليوم، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق الركن محمد ولد بمب ولد مكت والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها , وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد العمري وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، ومن الجانب الموريتاني الوفد المرافق لقائد الأركان العامة للجيوش الموريتاني.

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