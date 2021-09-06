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ثبت إصابتهم بكورونا.. ضبط 6 أشخاص خالفوا تعليمات العزل بنجران

ثبت إصابتهم بكورونا.. ضبط 6 أشخاص خالفوا تعليمات العزل بنجران
http://almnatiq.net/?p=1023412
المناطق - واس:

تمكّنت الجهات الأمنية من ضبط 6 أشخاص بمنطقة نجران، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا ، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي إنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازي تم القبض عليهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

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