مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار يناقش تنفيذ القرارات التنظيمية للقطاع

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استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار خلال اجتماعه السادس عشر، أهم الأعمال التنفيذية للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لتعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبد الله الحقيل، تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار .

كما استعرض خطط مباشرة الهيئة لضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط تحليل أسواق العقار والقرارات والضوابط والمعايير التي أصدرتها الهيئة وما تم بشأنها.

وتطرّق اجتماع المجلس إلى المشاريع ذات العلاقة بالركائز الإستراتيجية الأربع لتنظيم القطاع العقاري وحوكمته، ومبادرات رفع مستوى الشفافية في السوق، ومنصة المؤشرات العقارية التي بلغت (79) مؤشرًا عقاريًا سعريًا وغير سعري، وتقرير لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية (ملكية) خلال الربع الثالث، ودور الهيئة في بناء وتطوير القدرات البشرية في القطاع عبر تنفيذ المعهد العقاري السعودي (98) دورة شملت حقائب تدريبية استفاد منها عدد من المتدربين خلال الربع الثالث في جميع مدن ومناطق المملكة، كما اطلع المجلس على مستجدات التسجيل العيني للعقار.

حضر الاجتماع محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف، وعدد من المسؤولين في الوزارات والهيئات ذات العلاقة.