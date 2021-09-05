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فيديو يوثق لحظة اقتحام «ميليشيا الحوثي» حفل زفاف في صنعاء والاعتداء على المعازيم

فيديو يوثق لحظة اقتحام «ميليشيا الحوثي» حفل زفاف في صنعاء والاعتداء على المعازيم

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فيديو يوثق لحظة اقتحام «ميليشيا الحوثي» حفل زفاف في صنعاء والاعتداء على المعازيم

فيديو يوثق لحظة اقتحام «ميليشيا الحوثي» حفل زفاف في صنعاء والاعتداء على المعازيم
http://almnatiq.net/?p=1023427
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو يوثق لحظة اقتحام عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية، حفل زفاف في صنعاء.
وظهر في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل، اقتحام ميليشيات الحوثي حفل الزفاف بالأسلحة النارية، وإحداث حالة من الفوضي، وملاحقة العريس ومطرب الحفل، والاعتداء على المعازيم.
وكان قد علق وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني على الواقعة بقوله:”مشهد اعتداء عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الهمجي على أحد الفنانين والضيوف في أحد صالات الافراح في العاصمة المختطفة صنعاء، ليس الأول”.
وأكد في تغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحادثة لن تكون الأخيرة في ظل استمرار سيطرتها ومساعيها فرض طقوسها الداعشية وأحكامها العرفية على اليمنيين بالإرهاب وقوة السلاح.
واختم وزير الإعلام اليمني: أن استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على الفن والفنانين، ومحاولاتها فرض أفكارها المتطرفة، ومحاولة إخضاع المجتمع بالقوة، تأكيد متواصل على أنها لا تختلف عن القاعدة داعش.

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