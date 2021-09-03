إتلاف 4 طن من المواد الغذائية الفاسدة بوسط الدمام

رصدت بلدية وسط الدمام، مستودعا لتخزين الأغذية مخالفا لاشتراطات الحفظ والتخزين، ضمن حملة مشتركة مع هيئة الغذاء والدواء والدفاع المدني.

وأكدت البلدية إتلاف 4947 كلجم من المواد الغذائية والمعلبات والمكسرات والحلويات غير صالحة للاستخدام.