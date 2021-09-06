«التعليم» تكشف موعد اختبارات المهارات حضوريا لفئتين من الطلاب المحصنين

محررو المناطق

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الإثنين، موعد تأدية اختبارات تعزيز المهارات لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والسنة المشتركة الأولى في الثانوية المحصنين حضوريا في مدارسهم، وذلك وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، الأسبوع المقبل.

وسجلت منصة الاختبارات المركزية دخول ما يقارب من 691 ألف طالب وطالبة من الصفين الثاني والثالث الابتدائي؛ لتأدية اختبارات تعزيز المهارات عن بُعد.

وتأتي هذه الاختبارات التي تنفذها وزارة التعليم لأول مرة لقياس ما تحصّل عليه الطلبة من معارف ومهارات العام الدراسي الماضي، بما يعكس استعداد الطلبة وأسرهم لبداية جادة للدراسة.

وتصدر وزارة التعليم بعد مرور 24 ساعة من أداء الاختبار تقارير أداء عن مستوى كل طالب موجهة للمعلّم؛ ليتمكن من بناء خطته التدريسية ومعالجة نقاط الضعف، واستثمار وتطوير نقاط القوة، وتعزيز مهارات الطلاب، كما يتم إرسال تقارير أداء لمديري المدارس للوقوف على وضع مدارسهم وطلابهم، إلى جانب إرسال تقارير إلى مكاتب التعليم للوقوف على أداء المدارس وتحديد احتياجاتها من الدعم، بالإضافة إلى التقارير الموجهة لمديري التعليم؛ لتحديد المكاتب والمدارس التي تحتاج إلى دعم.