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أول امرأة تتقلد منصب قيادي بالحرمين الشريفين: «تلقيت خبر تعييني بالفخر الشديد» (فيديو)

أول امرأة تتقلد منصب قيادي بالحرمين الشريفين: «تلقيت خبر تعييني بالفخر الشديد» (فيديو)

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أول امرأة تتقلد منصب قيادي بالحرمين الشريفين: «تلقيت خبر تعييني بالفخر الشديد» (فيديو)

أول امرأة تتقلد منصب قيادي بالحرمين الشريفين: «تلقيت خبر تعييني بالفخر الشديد» (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1023459
محررو المناطق

قالت الدكتورة فاطمة الرشود، مساعد الرئيس العام للشئون النسائية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إن  استرتيجية تمكين المرأة في المملكة هي السبب في وصولها لهذا المنصب.

وقدمت الرشود خلال مداخلة هاتفية على برنامج «سيدتي» عبر قناة روتانا الخليجية،  الشكر  لخادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء على عظيم الرعاية وبالغ الرعاية والإهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما وعلى دعمهما للمرأة وتمكينها والإيمان بقوتها وقدرتها.

وأشارت إلى أنها تلقت خبر تعيينها بأعلى منصب قيادي بالفخر الشديد، خاصة للدور الذي سوف تقدمه قائلة:  «إنه يبعث الفخر لي ولعائلتي ».

 

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