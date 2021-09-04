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أعلن عن تعذر علاجه لكنه لم يفقد الأمل..حمد بن جروان يروي مأساته مع السرطان(فيديو)

أعلن عن تعذر علاجه لكنه لم يفقد الأمل..حمد بن جروان يروي مأساته مع السرطان(فيديو)

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أعلن عن تعذر علاجه لكنه لم يفقد الأمل..حمد بن جروان يروي مأساته مع السرطان(فيديو)

أعلن عن تعذر علاجه لكنه لم يفقد الأمل..حمد بن جروان يروي مأساته مع السرطان(فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1023463
روى الدكتور حمد بن جروان مأساته مع مرض السرطان وتعذر علاجه، وذلك خلال لقاءه في برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية.
وقال خلال اللقاء: «أن مستشفيات أمريكا قررت الاغتذار عن استكمال علاجي، كما أرسلت التشخيصات والتحاليل الطبية إلى مستشفيات أخرى وكانت كل الردود  واحدة بأنه لا أمل  وأنه لايوجد بديل غير الاعتماد على المسكنات».
و أكد حمد بن جروان، أنه لم يفقد الأمل في الله حيث استقبل المرض بالرضا، لافتًا  أنه كلما ضاقت لابد أن يأتي الفرج من الله، موضحا أنه إذا تهيأت الظروف سيدرس هندسة الفضاء.
وكان قد أعلن الدكتور حمد بن جروان، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تعذر علاجه من مرض السرطان قائلا: «شاءت الأقدار أن أصل إلى مرحلة يعتذر عن علاجي المستشفيات في الدخل والخارج، وأن استمر على المسكنات إلي أن يحدث الله بعد ذلك أمرا، الحمد الله ورغم ما أمر به حاليا والله العظيم اني سعيد جدًا، وأن الأمل بالله كبير، أصدقائي أنا معاكم دائما قالبًا وقالبًا، ولكن تجبرني الظروف على الابتعاد أحيانًا».
https://twitter.com/i/status/1434934717778960386

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