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ضبط 12 مواطنا ارتكبوا مخالفات صيد بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

ضبط 12 مواطنا ارتكبوا مخالفات صيد بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
http://almnatiq.net/?p=1023467

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 12 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات صيد في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي إن المخالفين ارتكبوا مخالفات الصيد دون ترخيص، وعثر بحوزتهم على (23) طيرًا مصيدًا، و 4 بنادق هوائية، و 3 بنادق غازية، وبندقية رش (شوزن)، وجهاز جذب للطيور، وذخائر متنوعة، وحُرزت المضبوطات وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

وبين المتحدث الرسمي أن عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) غرامة تبلغ (100) ألف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام جهاز جذب الطيور غرامة (50) ألف ريال، كما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وسيتم تحديد غرامة المصيد حسب نوعه من الجهة المختصة، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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