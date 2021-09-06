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تفاصيل زيارة وزير الداخلية لقطر

تفاصيل زيارة وزير الداخلية لقطر
http://almnatiq.net/?p=1023474
محررو المناطق

كشف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، عن تفاصيل زيارته إلى دولة قطر.

وقال وزير الداخلية على صفحته الشخصية بموقع «تويتر »: «بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله- قمت بزيارة رسمية لدولة قطر الشقيقة تشرفت خلالها بنقل تحيات القيادة لسمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، واستعرضت مع سموه الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وأهمية تعزيز التنسيق الأمني المشترك ».

وأضاف وزير الداخلية: «عقدت جلسة مباحثات رسمية مع أخي العزيز معالي الشيخ خالد بن خليفة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بحثنا فيها سبل تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، ودفع التعاون نحو ما يحقق تطلعات القيادة في بلدينا ».

وتابع: « كما سعدت بزيارة مركز القيادة الوطني بدولة قطر NCC، واطلعت على ما يقوم به من مهام وما يضمه من تجهيزات ».

واختتم : « أقدم لمعالي أخي الشيخ خالد بن خليفة الشكر والتقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ».

وفي الرابع من سبتمبر الجاري، وصل وزيرالداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إلى دولة قطر في زيارة رسمية.

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