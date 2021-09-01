السند يطلق حملة «مكارم الأخلاق»

أطلق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بديوان الرئاسة، حملة (مكارم الأخلاق) التي تنظمها الرئاسة العامة للتوعية، لتأكيد أهمية الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية.

وأوضح الدكتور السند، أن الحملة تأتي ضمن مسيرة الرئاسة العامة في إطلاق الحملات التوعوية لتحقيق رسالة الرئاسة وتحصيل أهدافهاومقاصدها، مضيفاً أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال : (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، فالأخلاق من ديننا وهي أصل من أصول الدين؛ فإن الدين عقيدة وعبادات وأخلاق وسلوك، والله جلَّ وعلا نعت نبيه صلى الله عليه وسلم ومدحه فقال عز من قائل (وإنك لعلى خلق عظيم).

وأشار إلى أن الزيادة في الخلق زيادة في الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم), وقال العلامة ابن القيم في بيان هذا الحديث العظيم (من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين).

وجدير بالذكر أن الحملة تهدف إلى بيان أن كمال الدين بكمال الخلق، وتوضيح الصفات الخُلقية للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف من بعدهم، كما تهدف الحملة إلى التحذير من الأخلاق السيئة والدعوة إلى الأخلاق والقيم الإسلامية، وبيان القدوات الأخلاقية، وإبراز أثر الأخلاق الحسنة في تزكية النفوس.