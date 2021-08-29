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بعد الهزيمة من الجزائر بـ8 أهداف..معلق جيبوتي :«لنا الجنة ولكم المباراة»

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بعد الهزيمة من الجزائر بـ8 أهداف..معلق جيبوتي :«لنا الجنة ولكم المباراة»

http://almnatiq.net/?p=1023500

أثار معلق مباراة منتخبي الجزائر وجيبوتي في المباراة التي أقيمت بينهما  الخميس الماضي، ضمن مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر، استغراب ودهشة المتابعين وذلك لتعليقاته الجنونية والمضحكة وخاصة بعد إحراز فريق الجزائر للهدف الخامس.

وعقب إحراز الهدف الخامس في المباراة التي انتهت بثمانية نظيفة بدل المعلق الجيبوتي من لغته من الفرنسية إلى العربية وتكلم بلهجة جنونية مضحكة قائلا « هذا المنتخب رجعني أتكلم عربي، وين إكرام الضيف يا جزائر،  نحن لانهتم بكرة القدم، التطور مربوط بالعلم ومربوط بالثقافة لا بكرة القدم، أنتم فوزوا بهذه المباراة ونحن نفوز بالجنة».

وكان المنتخب الجزائري قد حقق فوزا ساحقا، على نظيره الجيبوتي، وذلك في إطار مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022″، بنتيجة (8-0)، حيث شهدت المباراة تسجيل إسلام سليمانى لاعب نادى ليون الفرنسى رباعية (سوبر هاتريك)، بينما سجل رياض محرز نجم مانشستر سيتى هدفا، وكذلك رامى بن سبعينى، وبغداد بونجاح، وأخيرا رامز زروقى.

واحتل المنتخب الجزائرى بعد فوزه على حيبوتي صدارة المجموعة حاصدًا النقاط الثلاث الأولى فى مشواره نحو المونديال، بينما يواصل سلسلة اللا هزيمة والتى وصلت إلى 28 مباراة.

يذكر أن منتخب الجزائر لم يخسر أي مباراة منذ 18 نوفمبر 2018.

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