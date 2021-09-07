استشاري نفسي يحذر من توبيخ الأطفال: «يصيبهم بهذا المرض» (فيديو)

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أكد الاستشاري في الطب النفسي د. أسامة النعيمي أن الرهاب الاجتماعي لدى الأطفال سببه توبيخ الوالدين.

وقال النعيمي في لقاء مع برنامج «الراصد» على قناة «الإخبارية» إن الأب والأم المصابين بالرهاب فرصة مرض أطفالهم ضعفين إلى ثلاثة.

وحذر الاستشاري في الطب النفسي من التوبيخ والتعنيف للأطفال ، مؤكدا أنه قد يسبب لهم الرهاب الاجتماعي .