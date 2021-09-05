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التأهيل المهني بالرياض يستقبل 118 متدربا ومتدربة من ذوي الإعاقة

التأهيل المهني بالرياض يستقبل 118 متدربا ومتدربة من ذوي الإعاقة

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التأهيل المهني بالرياض يستقبل 118 متدربا ومتدربة من ذوي الإعاقة

التأهيل المهني بالرياض يستقبل 118 متدربا ومتدربة من ذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=1023506
المناطق - الرياض:

استقبلت أقسام التأهيل المهني للذكور والإناث بالرياض صباح أمس 118 متدرب ومتدربة من ذوي الإعاقة للعام التدريبي1443هـ، ممن انطبقت عليهم شروط الالتحاق ببرامج التدريب .

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض  الدكتور محمد الحربي، إن الورش التأهيلية للذكور تتضمن تخصصات  الحاسب الآلي والسكرتارية والكهرباء وصيانة الجوالات والأجهزة الذكية والتبريد والتجليد وحاسب المكفوفين بينما تختص برامج التأهيل للإناث بخدمة العملاء والحاسب الآلي بوربوينت، وخدمات الأغذية وبرنامج محاسبةالمبيعات (كاشير) والمبيعات والتسوق والتطريز اليدوي والفنون الحرفية.

ولفت إلى  أن المتدرب الأعزب يحصل على مكافأة شهرية قدرها 800 ريال فيما يحصل المتزوج على  1200 ريال سعودي.

وتهدف أقسام التأهيل المهني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، إلى تأهيل ودمج المستفيدين المسجلين بنظام الوزارة من ذوي الإعاقة الجسمية أو الحسية أو العقلية بالمجتمع، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم بما يضمن لهم تعدد الفرص في الحصول على أعمال مناسبة بسوق العمل.

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