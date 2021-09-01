احدث الأخبار

محافظ بيش يتفقد الأودية والأراضي البيضاء ويشدد على الرقابة لمتابعة التعديات
أبرز المواد
 ضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف بالرياض (صور)
محليات
 «العدل» توضح موقف الغير قادر على سداد المستحقات في نظام التكاليف القضائية
أبرز المواد
 السند يطلق حملة «مكارم الأخلاق»
أبرز المواد
 التأهيل المهني بالرياض يستقبل 118 متدربا ومتدربة من ذوي الإعاقة
محليات
 استشاري نفسي يحذر من توبيخ الأطفال: «يصيبهم بهذا المرض» (فيديو)
محليات
 استشاري يوضح أسباب الإصابة بمرض الزهايمر وأعراضه
صحة
 عقوبة أغرب من الخيال..ماذا فعلت «طالبان » مع لص سرق إطاري مركبة؟
منوعات
 ولي العهد يستعرض مع الشيخ محمد بن زايد العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة
أهم الاخبار
 بعد الهزيمة من الجزائر بـ8 أهداف.. معلق جيبوتي: «لنا الجنة ولكم المباراة» (فيديو)
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة: ضبط مستودع بدون ترخيص بداخله كميات كبيرة من الأسماك
أبرز المواد
 تفاصيل زيارة وزير الداخلية لقطر
محليات
عاجل

ولي العهد يستعرض مع الشيخ محمد بن زايد العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

محافظ بيش يتفقد الأودية والأراضي البيضاء ويشدد على الرقابة لمتابعة التعديات

محافظ بيش يتفقد الأودية والأراضي البيضاء ويشدد على الرقابة لمتابعة التعديات

أبرز المواد
ضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف بالرياض (صور)

ضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف بالرياض (صور)

محليات
«العدل» توضح موقف الغير قادر على سداد المستحقات في نظام التكاليف القضائية

«العدل» توضح موقف الغير قادر على سداد المستحقات في نظام التكاليف القضائية

أبرز المواد
السند يطلق حملة «مكارم الأخلاق»

السند يطلق حملة «مكارم الأخلاق»

أبرز المواد

«العدل» توضح موقف الغير قادر على سداد المستحقات في نظام التكاليف القضائية

«العدل» توضح موقف الغير قادر على سداد المستحقات في نظام التكاليف القضائية
http://almnatiq.net/?p=1023508

كشف مصعب الجماز، المشرف على مكتب التشريعات في وزارة العدل، موقف الأشخاص الذين لايستطيعون  سداد المستحقات والدفع ويريدون رفع قضية في نظام التكاليف القضائية الجديد.

وقال المشرف على مكتب التشريعات في وزارة العدل، إنه يحق للشخص الذي لا يستطيع الدفع ويريد رفع قضية في نظام التكاليف القضائية الجديد، الوصول إلى القضاء لأخذ حقه.
وأضاف ، نظام التكاليف القضائية الجديد فرق في القضايا، حيث أن في قضايا الدرجه الأولى يطلع فاتورة مثال السابقة لو لم يكن لدى الشخص فلوس لدفعها ستقيد القضية وتنظر إلى أن يفصل،لافتًا أن هذه الحالة تكون في باقية المستحقات الخاصة بالدولية،بمعني عدم الدفع في حال عدم القدرة لن يوقف القضية.
https://twitter.com/YaHalaShow/status/1434944986471178241?s=20

روابط ذات صلة

قبل ساعات من تطبيقه.. العدل تكشف تفاصيل جديدة عن نظام التكاليف القضائية

قبل ساعات من تطبيقه.. العدل تكشف تفاصيل جديدة عن نظام التكاليف القضائية
«يحد من الدعاوى الكيدية».. خبير قانوني يوضح مزايا نظام التكاليف القضائية

«يحد من الدعاوى الكيدية».. خبير قانوني يوضح مزايا نظام التكاليف القضائية
«العدل» تضيف 7 بنوك لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني

«العدل» تضيف 7 بنوك لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*