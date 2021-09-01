«العدل» توضح موقف الغير قادر على سداد المستحقات في نظام التكاليف القضائية

كشف مصعب الجماز، المشرف على مكتب التشريعات في وزارة العدل، موقف الأشخاص الذين لايستطيعون سداد المستحقات والدفع ويريدون رفع قضية في نظام التكاليف القضائية الجديد.

وقال المشرف على مكتب التشريعات في وزارة العدل، إنه يحق للشخص الذي لا يستطيع الدفع ويريد رفع قضية في نظام التكاليف القضائية الجديد، الوصول إلى القضاء لأخذ حقه.

وأضاف ، نظام التكاليف القضائية الجديد فرق في القضايا، حيث أن في قضايا الدرجه الأولى يطلع فاتورة مثال السابقة لو لم يكن لدى الشخص فلوس لدفعها ستقيد القضية وتنظر إلى أن يفصل،لافتًا أن هذه الحالة تكون في باقية المستحقات الخاصة بالدولية،بمعني عدم الدفع في حال عدم القدرة لن يوقف القضية.

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