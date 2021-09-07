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ضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف بالرياض (صور)

ضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف بالرياض (صور)
http://almnatiq.net/?p=1023519
المناطق - واس:

تمكنت صحة الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وأمانة منطقة الرياض، من ضبط  وافداً ووافدة يمارسان الحجامة ، في موقع مخالف .

وأوضحت صحة الرياض ، أنه وبناء على بلاغ وارد إلى 937 ، تم ضبط وافد وكذلك وافدة يعملان في  الحجامة ، وذلك بشكل مخالف ، وغير مخول لهما مزاولة المهنة ، من خلال شقة سكنية تم تقسيمها لاستقبال الرجال والنساء،  كلا على حدة .

وأشارت إلى أنه تم إيقافهما مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمهما للشرطة لإحالتهما للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.

وشددت صحة الرياض أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: من زاول المهن الصحية دون ترخيص ، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، من انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية ، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها ، من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

ونوهت إلى أنها تواصل الجولات التفتيشية ، التي تنفذها الفرق المختصة بالالتزام  ، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937  .

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