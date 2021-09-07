محافظ بيش يتفقد الأودية والأراضي البيضاء ويشدد على الرقابة لمتابعة التعديات

ييش - فضه عطيف:

تفقد محافظ بيش الدكتور تريحيب بن عماش ال حفيظ، مجرى وادي بيش وعدد من مواقع الأودية بالمحافظة وذلك للوقوف على مطالب واحتياجات الأهالي والإطلاع ميدانياً على الأراضي البيضاء وحصرها ورصد التعديات عليها وعلى مجرى الوادي، جاء ذلك بتاءً على توجهات من أمير منطقة جازان ونائبه.

وأكد محافظ بيش، أن هذه الجولات الميدانية تأتي بتوجيهاتٍ مباشرة من أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وبمتابعة من نائب أمير المنطقة محمد بن عبدالعزيز بن محمد، بناءً على توجيهاتهم الدائمة لتلمس احتياجات المواطنين وخدمتهم في مواقعهم والرفع بها لمقام الامارة.

وشدد على أهمية مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات أولا بأول وتشديد الرقابة على الأراضي البيضاء ووضع مقترحات للقضاء على التعديات في بدايتها قبل اكتمال الإحداث مشيدا في الوقت ذاته بما تقوم به لجنتي الأودية والتعديات بالمحافظة وبلدية بيش من جهود ودور فعّال في القضاء على التعديات .