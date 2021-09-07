احدث الأخبار

بالأسماء.. «السديس» يُعلن تشكيل 4 لجان بوكالة المسجد النبوي
أبرز المواد
 «توكلنا» يوضح شروط وخطوات التسجيل للخليجيين
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في العراق
أبرز المواد
 «كأس العالم 2022».. المنتخب يواجه نظيره العماني اليوم على ملعب السلطان قابوس
أبرز المواد
 نجاح عملية تغيير صمامات بالمناظير لمريض دون الحاجة لفتح الصدر في مركز القلب بحائل
أبرز المواد
 حالة الطقس اليوم بالمملكة.. ارتفاع الرطوبة وسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق
أبرز المواد
 محافظ بيش يتفقد الأودية والأراضي البيضاء ويشدد على الرقابة لمتابعة التعديات
أبرز المواد
 ضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف بالرياض (صور)
محليات
 «العدل» توضح موقف الغير قادر على سداد المستحقات في نظام التكاليف القضائية
أبرز المواد
 السند يطلق حملة «مكارم الأخلاق»
أبرز المواد
 التأهيل المهني بالرياض يستقبل 118 متدربا ومتدربة من ذوي الإعاقة
محليات
 استشاري نفسي يحذر من توبيخ الأطفال: «يصيبهم بهذا المرض» (فيديو)
محليات
بالأسماء.. «السديس» يُعلن تشكيل 4 لجان بوكالة المسجد النبوي

بالأسماء.. «السديس» يُعلن تشكيل 4 لجان بوكالة المسجد النبوي

أبرز المواد
«توكلنا» يوضح شروط وخطوات التسجيل للخليجيين

«توكلنا» يوضح شروط وخطوات التسجيل للخليجيين

أبرز المواد
البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في العراق

البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في العراق

أبرز المواد
«كأس العالم 2022».. المنتخب يواجه نظيره العماني اليوم على ملعب السلطان قابوس

«كأس العالم 2022».. المنتخب يواجه نظيره العماني اليوم على ملعب السلطان قابوس

أبرز المواد

حالة الطقس اليوم بالمملكة.. ارتفاع الرطوبة وسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم بالمملكة.. ارتفاع الرطوبة وسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1023554
المناطق - واس:
أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا هامًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، حيث تتعرض مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية.
وأضاف «الوطني للأرصاد»، أن حالة الطقس المتوقعة اليوم، ستشهد ارتفاعًا في نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.
وأوضح «الوطني للأرصاد»، في تقريره أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
كما أشار  إلى تعرض منطقة المدينة المنورة ، حالة من الطقس السيئ، تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية، وتشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، على محافظة وادي الفرع، موضحًا أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

روابط ذات صلة

«توكلنا» يوضح شروط وخطوات التسجيل للخليجيين

«توكلنا» يوضح شروط وخطوات التسجيل للخليجيين
«الحصيني» عن طقس الغد: حار نهارا على معظم مناطق المملكة

«الحصيني» عن طقس الغد: حار نهارا على معظم مناطق المملكة
بعد إقامته لأول مرة بالمملكة.. «مزاد الصقور الدولي» يحقق مبيعات قياسية بقيمة 10 ملايين ريال

بعد إقامته لأول مرة بالمملكة.. «مزاد الصقور الدولي» يحقق مبيعات قياسية بقيمة 10 ملايين ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*