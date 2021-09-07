حالة الطقس اليوم بالمملكة.. ارتفاع الرطوبة وسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

المناطق - واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا هامًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، حيث تتعرض مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف «الوطني للأرصاد»، أن حالة الطقس المتوقعة اليوم، ستشهد ارتفاعًا في نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.

وأوضح «الوطني للأرصاد»، في تقريره أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

كما أشار إلى تعرض منطقة المدينة المنورة ، حالة من الطقس السيئ، تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية، وتشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، على محافظة وادي الفرع، موضحًا أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.