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نجاح عملية تغيير صمامات بالمناظير لمريض دون الحاجة لفتح الصدر بمركز القلب بحائل

نجاح عملية تغيير صمامات بالمناظير لمريض دون الحاجة لفتح الصدر بمركز القلب بحائل

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نجاح عملية تغيير صمامات بالمناظير لمريض دون الحاجة لفتح الصدر بمركز القلب بحائل

نجاح عملية تغيير صمامات بالمناظير لمريض دون الحاجة لفتح الصدر بمركز القلب بحائل
http://almnatiq.net/?p=1023559
نجح فريق طبي بمركز القلب في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، في إجراء عملية قلب لتبديل الصمام الميترالي بالمناظير لمريض دون الحاجة لفتح الصدر بالطريقة التقليدية.
وتعد هذه العملية من العمليات المعقدة والمتقدمة جدًا، التي تسهم في تماثل المرضى بشكل أسرع، و تقلل من المضاعفات المصاحبة لعمليات فتح الصدر بحول الله.
وتأتي هذه العمليات الجراحية المتقدمة في مركز القلب بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل ضمن مخرجات ومبادرات اتفاقية الشراكة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي وتجمع حائل الصحي، التي رعاها أمير منطقة حائل ومعالي وزير الصحة في وقت سابق، مما أسهم في تطور المركز ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية بمنطقة حائل، وخفض أعداد الإحالات الطبية للمدن الرئيسة ، إضافة إلى استقبال بعض الحالات من المناطق الأخرى القريبة.

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