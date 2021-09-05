«كأس العالم 2022».. المنتخب يواجه نظيره العماني اليوم على ملعب السلطان قابوس

المناطق - الرياض:

يلتقي المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء، مع نظيره العماني، وذلك بالعاصمة العمانية مسقط، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 م .

ويدخل الأخضر اللقاء ساعياً لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد فوزه في الجولة الأولى على فيتنام ٣-١، ليحقق أول ثلاث نقاط، وهو نفس رصيد المنتخب العماني الذي كسب في الجولة الأولى نظيره الياباني ١-٠.

واختتم الأخضر تحضيراته بمران على ملعب مجمع السلطان قابوس، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ونائبه الدكتور خالد الثبيتي ، حيث انطلق التدريب الذي أشرف عليه المدير الفني “إيرفي رينارد”بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب الوطني ظهر اليوم فحص فيروس كوفيد-19، تطبيقًا للاجراءات الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .