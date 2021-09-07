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«توكلنا» يوضح شروط وخطوات التسجيل للخليجيين

«توكلنا» يوضح شروط وخطوات التسجيل للخليجيين

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«توكلنا» يوضح شروط وخطوات التسجيل للخليجيين

«توكلنا» يوضح شروط وخطوات التسجيل للخليجيين
http://almnatiq.net/?p=1023572
محررو المناطق
أرسل أحد المستفيدين استفسارًا عبر الحساب الرسمي لـ«تطبيق توكلنا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يسأل فيه قائلا: «هل في حلول أن يسجل الخليجيون وهم خارج المملكة؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي «تطبيق توكلنا» موضحًا طريق التسجيل للخليجيين قائلا: «التسجيل للخليجيين يتطلب التواجد داخل المملكة وإدخال رقم الهوية الخليجية أو رقم الجواز، إدخال تاريخ الميلاد، تحديد الجنسية، إدخال رقم الجوال وكلمة مرور».
و عن خطوت التسجيل، أوضح: «عند تسجيل الدخول سيتم إرسال رمز التحقق على الرقم المسجل بتطبيق توكلنا علمًا أنَّ المواطن والمقيم لا يستطيع تغيير رقم جواله خارج المملكة لأنه مرتبط في ابشر»، مشيرًا: «عند تغيير البيانات الشخصية في أبشر سوف تتحدث في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في توكلنا مع العلم أن ذلك لا يلغي بيانات وتصاريح توكلنا السابقة».

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