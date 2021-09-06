البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في العراق

المناطق - واس:

أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً أمنياً في محافظة كركوك في العراق، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من أفراد الشرطة العراقية.

وأكد البرلمان العربي في بيان له، تضامنه ووقوفه مع العراق قيادةً وحكومةً وشعباً في حربها ضد الإرهاب، ومساندته في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه التنظيمات المتطرفة التي تتبنى الفكر التخريبي وتتخذ من الخراب والدمار منهجاً لها.

وشدد البرلمان العربي على موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه، والتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته، أو التدخل في شؤونه الداخلية، مُعرباً عن خالص تعازيه لحكومة العراق وشعبه، ولذوي الضحايا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء.