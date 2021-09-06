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بالأسماء.. «السديس» يُعلن تشكيل 4 لجان بوكالة المسجد النبوي

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بالأسماء.. «السديس» يُعلن تشكيل 4 لجان بوكالة المسجد النبوي

بالأسماء.. «السديس» يُعلن تشكيل 4 لجان بوكالة المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=1023578
المناطق - الرياض:
أعلن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تشكيل 4 لجان بوكالة المسجد النبوي.
وقالت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر موقعها الإلكتروني إن اللجان تم تشكيلها كما يلي:
أولًا: تشكيل اللجنة الإشرافية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي برئاسة وعضوية كلٍ من: الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري رئيسًا، الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي عضوًا،  الشيخ الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان عضوًا،  عبدالعزيز بن علي الأيوبي عضوًا.
ثانيًا: لجنة للشؤون العلمية والتوجيهية في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي برئاسة وعضوية كلٍ من: الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي. رئيسًا، الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا عضوًا ، الدكتور عمر بن عامر الخرماني عضوًا، الدكتور سلمان بن جود الله السلمي عضوًا، الدكتور سلطان بن منيع الله المطيري عضوًا، الدكتور توفيق بن محمد زمان عضوًا، الشيخ عبدالله بن خطاب الحنيني عضوًا.
ثالثًا: لجنة الحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي برئاسة وعضوية كلٍ من: الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان رئيسًا، عبدالرحمن بن راشد الصاعدي عضوًا، هاني بن جمعان الحسيني عضوًا، علي بن الامام الشنقيطي عضوًا، محمد بن راشد المرواني عضوًا، عبدالله بن عبدالرحمن الحيدر عضوًا، رشيد بن مسعد الرفيعي عضوًا، محمد بن الحسن الشمراني عضوًا، باسم بن حميدان اللهيبي عضوًا.
رابعًا : لجنة للشؤون التنفيذية والميدانية لمنظومة الخدمات في المسجد النبوي برئاسة وعضوية كلٍ من: عبد العزيز بن علي الأيوبي، رئيسًا، هاني بن جمعان الحسيني عضوًا، علي بن الامام الشنقيطي عضوًا، جمعان بن رديفان الجهني عضواً المهندس فوزي بن عبدالهادي الحجيلي عضوًا، سعود بن مساعد الصاعدي عضوًا، المهند سعد بن محمد الأحمدي عضوًا، المهندس محمد بن علي فقيهي عضوًا، حسن بن عبدالرحمن مكي عضوًا، منصور بن مرزوق الحربي أمينًا.

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