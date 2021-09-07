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«برنامج ريف» يوضح حقيقة استرداد الدعم المقدم للأسر الريفية المنتجة

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«برنامج ريف» يوضح حقيقة استرداد الدعم المقدم للأسر الريفية المنتجة

«برنامج ريف» يوضح حقيقة استرداد الدعم المقدم للأسر الريفية المنتجة
http://almnatiq.net/?p=1023618
محررو المناطق
أوضح «برنامج ريف» المخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة، حقيقة استرداد الدعم المقدم للأسر الريفية المنتجة، قائلا: «إن الدعم المقدم من برنامج التنمية الريفية غير مسترد».
جاء ذلك في رد على مواطنة وجهت سؤالاً للبرنامج عبر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قالت فيه: هل الدعم مسترد؟».
وفي وقت سابق، أعلن برنامج ريف، رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف. وقال البرنامج، في بيان له عبر«تويتر»: برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.

شروط القبول في برنامج ريف

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.
7- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.
8- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.
9- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.
10- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.
11- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.
12- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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