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هل شهادة المواءمة إلزامية في «نطاقات»؟.. «الموارد البشرية» تجيب

هل شهادة المواءمة إلزامية في «نطاقات»؟.. «الموارد البشرية» تجيب

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هل شهادة المواءمة إلزامية في «نطاقات»؟.. «الموارد البشرية» تجيب

هل شهادة المواءمة إلزامية في «نطاقات»؟.. «الموارد البشرية» تجيب
http://almnatiq.net/?p=1023624
محررو المناطق:

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن المنشآت الكبيرة والعملاقة والمتوسطة، لابد لها من إصدار شهادة مواءمة ليتم احتساب موظف ذوي الاحتياجات الخاصة بـ4 في نسبة التوطين، وإذا لم يتم إصدار الشهادة سيتم احتساب ذوي الاحتياجات الخاصة بـ2 في نسبة التوطين.

 

جاء ذلك في معرض ردها على استفسار أحد المستخدمين بشأن: هل شهادة المواءمة إلزامية في نطاقات؟

 

وتتمثل أهداف برنامج نطاقات المطور، في تقليص نسب البطالة بشكل متدرج وسهل وذي أمد ممتد لـ3 سنوات قادمة، وتحقيق الشفافية والوضوح للمساهمة باستقرار منشآت القطاع الخاص، والمساهمة بتحسين مؤشرات التنافسية لبيئة الأعمال.

 

وبحسب الموارد البشرية، فإن البرنامج يساهم في تقليص عدد مجموعات نطاقات للأنشطة الاقتصادية لتصبح 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا، واستبدال النسب المبنية على أحجام محددة وثابتة للمنشآت، وتطوير آلة حاسبة مخصصة للتسهيل على كل منشأة لمعرفة نسب التوطين المطلوبة.

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