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«المرور»: إلزام قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًا.. وحالة استثناء واحدة

«المرور»: إلزام قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًا.. وحالة استثناء واحدة
http://almnatiq.net/?p=1023629
قالت الإدارة العامة للمرور، إن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً، إذ يعد إلزاميا لتجديد استمارة المركبة.
وأفادت «إدارة المرور» عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «بأن المركبات الخاصة الجديدة تُستثنى من ذلك، إذ يُجرى الفحص الفني الدوري لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة».
وينص نظام المرور على أن «عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري مخالفة غرامتها تراوح بين 150 ريالا في حدها الأدنى، و300 ريال في حدها الأعلى»، ولا يتم تطبيق الحد الأعلى للمخالفات إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.
يذكر أنه ولتجديد استمارة المركبة، فيلزم: سداد الرسوم والمخالفات، وإجراء الفحص الفني الدوري للمركبة، وإصدار التأمين، ويمكنك تجديدها عن طريق الحساب الخاص بالمستخدم في بوابة «أبشر».

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