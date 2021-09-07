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احذر.. تناول مشروبات الطاقة يوميا يؤثر سلبا على الجسم

احذر.. تناول مشروبات الطاقة يوميا يؤثر سلبا على الجسم

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احذر.. تناول مشروبات الطاقة يوميا يؤثر سلبا على الجسم

احذر.. تناول مشروبات الطاقة يوميا يؤثر سلبا على الجسم
http://almnatiq.net/?p=1023633
المناطق- وكالات:

أطلقت خبيرة تغذية روسية تحذيرا من عواقب الإفراط في تناول مشروبات الطاقة يوميا، مشيرة إلى أنه يسبب مشكلات في الجهاز العصبي والاكتئاب وسوء المزاج.

 

وقالت الدكتورة أولغا كورابليوفا، خبيرة التغذية الروسية، إن مشروبات الطاقة تحتوي على نسبة عالية من المواد المحفزة- الكافيين وغوارانا أو البولينيا الكأسية (Paullinia cupana)، والجينسنغ و حمض التورين أو التورين (Taurine) العضوي. ويستمر مفعول هذه المشروبات مدة 3-4 ساعات، بعدها يبدأ التعب الشديد.

 

وأضافت خبيرة التغذية، في تصريحات لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: «يحل الإرهاق محل الطاقة المتزايدة. لأن التاثير المحفز في الأساس توفره الاحتياطات الداخلية للجسم. بالطبع تناول مشروب الطاقة مرة واحدة لا يشكل أي خطورة، ولكن تعاطيه يوميا، يسبب مشكلات في الجهاز العصبي والاكتئاب وسوء المزاج».

 

وتابعت: «كما يمكن أن تزيد هذه المشروبات العبء على عضلة القلب، لذلك لا ينصح بإضافتها إلى الكافيين والكحول ولا تناولها بعد جهد بدني شاق أو نشاط رياضي مكثف».

 

وأكملت: «تناول مشروبات الطاقة بصورة غير منتظمة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم والصداع النصفي واضطراب ضربات القلب ومشكلات في الجهاز الهضمي. وهذه المشروبات غازية، لذلك فإن تناول جرعات كبيرة منها يمكن أن يزيد من حموضة المعدة وانتفاخ البطن والإسهال».

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