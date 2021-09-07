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3 وصفات منزلية للتخلص من علامات التمدد على الجسم

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3 وصفات منزلية للتخلص من علامات التمدد على الجسم

3 وصفات منزلية للتخلص من علامات التمدد على الجسم
http://almnatiq.net/?p=1023636
المناطق- وكالات:

رغم أن علامات التمدد طبيعية تماما، ويمكن أن يصاب كل من الرجال والنساء بعلامات «التجعدات الصغيرة» (Stretch marks) بعد فقدان الوزن أو زيادته، إلا أنه بالنسبة لبعض الأشخاص يكون هذا غير مستحب ويشعرهم بالخجل.

 

والمصطلح التقني لعلامات التمدد هو «التجعدات الصغيرة» أو «ستريا» (striae)، لكن علامات التمدد هي وصف دقيق جدا لكيفية حصولك على هذه الحالة. وترتبط علامات التمدد بشكل شائع بالحمل، وهي علامات تتمدد فيها البشرة بسرعة. هذا هو السبب وراء ظهور علامات التمدد في المناطق التي اكتسبت فيها الوزن، وفقا لقناة روسيا اليوم.

 

وتظهر علامات التمدد أولا على شكل خط أرجواني أو وردي رفيع على بشرتك، وسرعان ما يطور نسيجا مختلفا عن بقية بشرتك. وفي النهاية، تستقر علامات التمدد وتفقد لونها، وتصبح شاحبة أو لامعة قليلا.

 

ومن الصعب جدا التخلص منها تماما، لكن استخدام بعض العلاجات المنزلية يمكن أن يقلل من ظهورها بحيث تكون أقل وضوحا. لذا قدم بعض خبراء التجميل بعض العلاجات المنزلية، لتخفيف مظهر هذه العلامات.

 

وجاءت العلاجات المنزلية كالتالي: أولا.. السكر، إذ يعد استخدام مقشر السكر طريقة محلية الصنع لكشط الجلد (Microdermabrasion). وهذا التقشير الدقيق للجلد هو المكان الذي تستخدم فيه مقشرا لإزالة الطبقة العلوية السميكة من الجلد لتتركها تبدو مشدودة ومتجددة.

 

ويمكن صنع مقشر السكر عن طريق خلط السكر بزيت جوز الهند وعصير الليمون حتى يصبح قوامه قوام الرمل الرطب. ثم قم بفرك هذا المقشر على علامات التمدد أثناء الاستحمام واتركه لمدة عشر دقائق قبل شطفه. ويجب أن تفعل ذلك عدة مرات في الأسبوع لترى النتائج لأنها ستتراكم بمرور الوقت.

 

العلاج الثاني هو الصبار، فالصبار النقي هو عنصر أساسي في العناية بالبشرة. ويمكن استخدام هذا المكون الطبيعي تماما لعلاج العديد من الأمراض الجلدية من حروق الشمس إلى الأكزيما.

 

ويمكن أن يؤدي تطبيق الصبار على علامات التمدد كل يوم إلى تقليل ظهورها بمرور الوقت. ثالث هذه العلاجات هو زيت جوز الهند، إذ يمكن أن يساعد زيت جوز الهند على التئام تلف الجلد، عن طريق وضع زيت جوز الهند على علامات التمدد كل يوم وستلاحظ أنها تصبح أقل بروزا.

 

ويمكن أن تساعد هذه الطرق في تقليل ظهور علامات التمدد، ولكن من غير المحتمل أن تختفي تماما. وإذا لم تنجح الطرق المنزلية في حل المشكلة، يمكنك التفكير في الحصول على علاج ليزر خاص أو الوخز بالإبر من طبيب الأمراض الجلدية.

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