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موعد مباراة المنتخب الوطني مع نظيره العماني والقنوات الناقلة بتصفيات كأس العالم 2022

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موعد مباراة المنتخب الوطني مع نظيره العماني والقنوات الناقلة بتصفيات كأس العالم 2022

موعد مباراة المنتخب الوطني مع نظيره العماني والقنوات الناقلة بتصفيات كأس العالم 2022
http://almnatiq.net/?p=1023643
محررو المناطق
يحل المنتخب الوطني اليوم ضيفًا ثقيلاً على منتخب عمان في مجمع السلطان قابوس بالعاصمة مسقط، وذلك في الجولة الثانية من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022.

موعد مباراة المنتخب الوطني مع نظيره العماني

وستقام مباراة المنتخب مع نظيره العماني على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت مسقط، حيث يسعى المنتخب السعودي للثأر من نظيره منتخب عمان بعدما حرمه من التأهل في التصفيات الأولية لمونديال 2014، عندما تعادلا سلبيا ذهابا وإيابا ليتأهل الفريق العماني بجانب المنتخب الأسترالي، فيما غادر المنتخب السعودي المجموعة برفقة المنتخب التايلاندي.

القنوات الناقلة لـ مباراة المتخب مع نظيره العماني

تقوم قنوات SSC، التي جرى إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية، بنقل مباراة المنتخب مع نظيره العماني في تصفيات المونديال، وقد خصصت المجموعة الجديدة القناة السابعة SSC7 لنقل مباراة المنتخب الوطني.
وكان قد اختتم الأخضر تحضيراته بمران على ملعب مجمع السلطان قابوس، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ونائبه الدكتور خالد الثبيتي ، حيث انطلق التدريب الذي أشرف عليه المدير الفني “إيرفي رينارد”بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب الوطني ظهر اليوم فحص فيروس كوفيد-19، تطبيقًا للاجراءات الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .

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