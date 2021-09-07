أهالي الرياض يشاركون في تزيين وتجميل شوارع العاصمة (فيديو)

محررو المناطق:

عمد العشرات من أهالي منطقة الرياض إلى المشاركة في تزيين وتجميل شوارع العاصمة، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، تحت عنوان «عشان أحب السعودية».

وعبر حسابها على موقع تويتر، بثت أمانة منطقة الرياض مقطع فيديو يرصد مشاركة عدد من المواطنين والمواطنات، في أعمال دهانات الأرصفة في الطرق والميادين وتزيينها لمعالجة التشوه البصري.

وأعرب المشاركون في المبادرة، خلال المقطع، عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المبادرة، والتي تأتي تحت عنوان «عشان أحب السعودية»، وذلك لتزيين وتجميل شوارع الرياض داعين إلى المشاركة فيها للمساعدة في تحسين المشهد الحضري.