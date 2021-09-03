احدث الأخبار

رينارد: مباراة عمان ستكون صعبة ومثيرة.. ومحبط من هذا الأمر
أبرز المواد
 ميزة جديدة من تطبيق واتس آب على هواتف سامسونج فقط
أبرز المواد
 واتس آب يدخل تعديلات جديدة على هواتف آيفون
أبرز المواد
 توفير سكن مؤقت لمتضرري هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالدمام
أبرز المواد
 «تعرض لجلطة دماغية».. رسالة مؤثرة لـ«مساعد مدير مكتب تعليم جنوب مكة» قبل وفاته
أبرز المواد
 «هيئة الأمر بالمعروف» تعرض الحملات التوعوية في جمعية تحفيظ القرآن بالخرج
المناطق
 استشاري أمراض جلدية يحذر من كريمات فرد الشعر: تسبب السرطان
أبرز المواد
 كابل.. إطلاق نار من مسلحي طالبان لتفريق تظاهرة مناهضة لباكستان
أبرز المواد
 أهالي الرياض يشاركون في تزيين وتجميل شوارع العاصمة (فيديو)
أبرز المواد
 وفاة عروس مصرية ليلة زفافها.. والفحوصات الطبية تكشف السبب
أبرز المواد
 ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
رينارد: مباراة عمان ستكون صعبة ومثيرة.. ومحبط من هذا الأمر

رينارد: مباراة عمان ستكون صعبة ومثيرة.. ومحبط من هذا الأمر

أبرز المواد
ميزة جديدة من تطبيق واتس آب على هواتف سامسونج فقط

ميزة جديدة من تطبيق واتس آب على هواتف سامسونج فقط

أبرز المواد
واتس آب يدخل تعديلات جديدة على هواتف آيفون

واتس آب يدخل تعديلات جديدة على هواتف آيفون

أبرز المواد
توفير سكن مؤقت لمتضرري هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالدمام

توفير سكن مؤقت لمتضرري هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالدمام

أبرز المواد

كابل.. إطلاق نار من مسلحي طالبان لتفريق تظاهرة مناهضة لباكستان

كابل.. إطلاق نار من مسلحي طالبان لتفريق تظاهرة مناهضة لباكستان
http://almnatiq.net/?p=1023670
محررو المناطق

أفاد نبأ عاجل على «قناة العربية»، بإطلاق نار من مسلحي طالبان لتفريق تظاهرة مناهضة لباكستان في العاصمة الأفغانية كابل.

 

وانطلقت مظاهرات عديدة في العاصمة الأفغانية كابل دعما للمعارضة «جبهة المقاومة الوطنية» في بنجشير وتنديدا بالتدخل الباكستاني.
وأظهرت مقاطع فيديو المظاهرات والحشود التي عمت العاصمة كابل وسط إطلاق كثيف لمسلحي حركة طالبان النار في الهواء في محاولة لتفريق المتظاهرين، وحمل بعض المتظاهرين لافتات تحت شعار «تحيا المعارضة الموت لباكستان».
وكان قائد «جبهة المقاومة الوطنية» أحمد مسعود قد أعلن أمس الاثنين أن المقاومة مستمرة بالقتال ضد «طالبان» في بنجشير، داعيا جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد «طالبان».

 

روابط ذات صلة

مصادر من طالبان: الحركة تسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان

مصادر من طالبان: الحركة تسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان
وزير الخارجية البريطاني: لن نعترف بحكومة تقودها طالبان في أفغانستان

وزير الخارجية البريطاني: لن نعترف بحكومة تقودها طالبان في أفغانستان
 بريطانيا تودع أفغانستان.. آخر رحلة عسكرية تغادر كابل

 بريطانيا تودع أفغانستان.. آخر رحلة عسكرية تغادر كابل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*