كابل.. إطلاق نار من مسلحي طالبان لتفريق تظاهرة مناهضة لباكستان

محررو المناطق

أفاد نبأ عاجل على «قناة العربية»، بإطلاق نار من مسلحي طالبان لتفريق تظاهرة مناهضة لباكستان في العاصمة الأفغانية كابل.

وانطلقت مظاهرات عديدة في العاصمة الأفغانية كابل دعما للمعارضة «جبهة المقاومة الوطنية» في بنجشير وتنديدا بالتدخل الباكستاني.

وأظهرت مقاطع فيديو المظاهرات والحشود التي عمت العاصمة كابل وسط إطلاق كثيف لمسلحي حركة طالبان النار في الهواء في محاولة لتفريق المتظاهرين، وحمل بعض المتظاهرين لافتات تحت شعار «تحيا المعارضة الموت لباكستان».

وكان قائد «جبهة المقاومة الوطنية» أحمد مسعود قد أعلن أمس الاثنين أن المقاومة مستمرة بالقتال ضد «طالبان» في بنجشير، داعيا جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد «طالبان».