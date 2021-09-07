استشاري أمراض جلدية يحذر من كريمات فرد الشعر: تسبب السرطان

محررو المناطق:

قال استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي المصري للبحوث الأسبق، الدكتور هاني الناظر، إن المواد المستخدمة في فرد الشعر تسبب السرطان، نظرًا لاحتوائها على فورمالين، وأن الأبحاث العلمية أثبتت ذلك.

من ناحية أخرى، اعتبر الناظر في تصريحات متلفزة، قيام بعض الأمهات بعمل فرد لشعر بناتهن بالبروتين والكرياتين بأنه جريمة طبية، لافتًا إلى أن الرائحة النفاذة التي تشمها السيدات في الكوافير هي بخار الفورمالين، حيث تستنشقه الفتيات أثناء عمل البروتين والفورمالين ويدخل لأجسامهن ويسبب إصابتهن بالسرطان الداخلي.

وشدد الناظر على أن عمل البروتين خطر على الفتاة وخطر على من يفرد الشعر ويسبب السرطان بحسب الأبحاث العلمية.