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«هيئة الأمر بالمعروف» تعرض الحملات التوعوية في جمعية تحفيظ القرآن بالخرج

«هيئة الأمر بالمعروف» تعرض الحملات التوعوية في جمعية تحفيظ القرآن بالخرج

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«هيئة الأمر بالمعروف» تعرض الحملات التوعوية في جمعية تحفيظ القرآن بالخرج

«هيئة الأمر بالمعروف» تعرض الحملات التوعوية في جمعية تحفيظ القرآن بالخرج
http://almnatiq.net/?p=1023681
محررو المناطق
عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج، المحتوى التوعوي لحملة ( الخوارج شرار الخلق ) في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج. وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية، تفعيلاً للشراكة بين الفرع والجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.
من جانبه أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود، ترسيخاً للمفهوم الصحيح في السمع والطاعة على منهج أهل السنة والجماعة وتعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية.
وتأتي هذه البرامج بتوجيهاتٍ ومتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في خدمة الدين والوطن.

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