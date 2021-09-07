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واتس آب يدخل تعديلات جديدة على هواتف آيفون

واتس آب يدخل تعديلات جديدة على هواتف آيفون
http://almnatiq.net/?p=1023683
المناطق- وكالات:

كشف موقع «تايمز نيوز ناو»، إدخال تطبيق واتس آب، تعديلات جوهرية في تطبيقه على هواتف آيفون.

 

وبحسب تقرير نشره الموقع، فإن واتس أب يعمل على تعديل تصميم فقاعات الدردشة المعاد تصميمها في إصداره على هواتف آيفون. وتلك الميزة، لا تزال قيد التطوير، وسيتم إصدارها في تحديث مستقبلي قريبًا لكل المستخدمين.

 

وذكر «تايمز نيوز ناو»، أن تلك الميزة الجديدة لفقاعات الدردشة تتميز بلونها الأخضر الجديد، بوضعية مختلفة تمامًا عن الوضعين الداكن والفاتح التقليدي في تطبيق واتس آب، وستكون أكبر حجمًا وأكثر حداثة، وتتميز بميزات جديدة، مثل معاينة الصور والروابط قبل فتحها.

 

يأتي هذا بالتزامن مع عدد من الميزات التي أطلقها واتس آب على هواتف «آيفون»، مثل ميزة اختفاء الرسائل تلقائيا بعد 90 يوما، أو تختفي نهائيا بعد عرضها لمرة واحدة للمستخدم.

 

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