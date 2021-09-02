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ميزة جديدة من تطبيق واتس آب على هواتف سامسونج فقط

ميزة جديدة من تطبيق واتس آب على هواتف سامسونج فقط

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ميزة جديدة من تطبيق واتس آب على هواتف سامسونج فقط

ميزة جديدة من تطبيق واتس آب على هواتف سامسونج فقط
http://almnatiq.net/?p=1023700
المناطق- وكالات:

أطلق تطبيق واتس آب، ميزة جديدة لكنها متوفرة فقط على هواتف سامسونج، وفقا لما ذكره موقع the sun البريطاني.

ولسنوات تعرض التطبيق المملوك لـ Facebook لضغوط للسماح للمستخدمين بنقل سجلات الدردشة الخاصة بهم عبر الأنظمة الأساسية – بين Apple iOS و Android من Google.

وذكر موقع the sun، أنه عادة يجب أن تبدأ من جديد عند التغيير إلى هاتف Android، حتى لو كنت تستخدم WhatsApp على iPhone لسنوات. لكن الأداة الجديدة تتيح لك نقل محفوظات الدردشة بالكامل من هاتف يعمل بنظام التشغيل iPhone إلى هواتف Samsung Galaxy الذكية الجديدة، ويتضمن ذلك الملاحظات الصوتية والصور والمحادثات.

 

ويقول WhatsApp إنه يمكنه الحفاظ على التشفير التام طوال العملية الخاصة بنقل محتوى الدردشات. وأشار إلى أن رسائل WhatsApp الخاصة بالمستخدم ملك له فقط لهذا السبب يتم تخزينها على هاتفك افتراضيًا، ولا يمكن الوصول إليها في السحابة مثل العديد من خدمات المراسلة الأخرى.

 

وبحسب الموقع البريطاني، فإن شركة واتس آب، لفتت إلى أنهم متحمسون لأول مرة لتسهيل نقل الأشخاص لسجل WhatsApp الخاص بهم، بأمان من نظام تشغيل إلى آخر. لقد كانت هذه واحدة من أكثر الميزات المطلوبة من المستخدمين لسنوات، وقد عملنا مع أنظمة التشغيل والشركات المصنعة للأجهزة لحلها.

 

وكشفت شركة WhatsApp إنها تخطط في النهاية لتوسيع المخطط إلى ما بعد الانتقال من iPhone إلى هواتف Samsung، إذ سيتم طرح الميزة على هواتف Android الأخرى، وسيسمح لك في النهاية بالتبديل إلى iPhone أيضًا. بالطبع، فإن الإقلاع عن جهاز iPhone الخاص بك ليس دائمًا أفضل فكرة.

 

وتابعت: لقد كشفنا مؤخرًا عن مدى أمان خبراء الإنترنت في هواتف Apple بشكل عام، كما أن نقل رسائل WhatsApp الخاصة بك ليس هو العقبة الوحيدة التي ستحتاج إلى مسحها،يجب عليك أيضًا إعادة تنزيل أو إعادة شراء أي تطبيقات اشتريتها، لأن Apple App Store وGoogle Play Store هما كيانان منفصلان.

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