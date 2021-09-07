رينارد: مباراة عمان ستكون صعبة ومثيرة.. ومحبط من هذا الأمر

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قال الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني الأول: «مباراتنا أمام عمان ستكون صعبة في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر، موضحًا أن ما زاد من صعوبتها نتيجة منتخب عمان وفوزه على اليابان مع أداء قتالي واضح في الجولة الأولى».

وأضاف «رينارد» في خلال تصاريحته بمؤتمر صحفي عقد في عمان، سننتظر مباراة مثيرة بين المنتخبين خاصة بعد فوز المنتخبين في الجولة الأولى، وجميع المباريات في هذه التصفيات ستكون صعبة.

وتابع: «لكن المنتخب الوطني لديه الخبرة والمهارة في التعامل مع هذه المباريات، ولكن هذا غير كاف في مواجهة منتخبات هذه المجموعات، لافتًا “أنا محبط من غياب اللاعب عبد الله عطيف في مباراة عمان فهو لاعب مهم، لكن البديل جاهز لدينا، تابعت منتخب عمان فهو يمتلك مدربا جيدا وأصبح الآن أكثر انضباطا وقوة مع برانكو إيفانكوفيتش».

يحل المنتخب الوطني اليوم ضيفًا ثقيلاً على منتخب عمان في مجمع السلطان قابوس بالعاصمة مسقط، وذلك في الجولة الثانية من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022.

وستقام مباراة المنتخب مع نظيره العماني على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت مسقط، حيث يسعى المنتخب السعودي للثأر من نظيره منتخب عمان بعدما حرمه من التأهل في التصفيات الأولية لمونديال 2014، عندما تعادلا سلبيا ذهابا وإيابا ليتأهل الفريق العماني بجانب المنتخب الأسترالي، فيما غادر المنتخب السعودي المجموعة برفقة المنتخب التايلاندي.

وتقوم قنوات SSC، التي جرى إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية، بنقل مباراة المنتخب مع نظيره العماني في تصفيات المونديال، وقد خصصت المجموعة الجديدة القناة السابعة SSC7 لنقل مباراة المنتخب الوطني.