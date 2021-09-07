«المياه الوطنية»: نجحنا في توزيع 76 مليون م3 للربع الثالث للعام الجاري لمواكبة الموسم السياحي

المناطق - واس:

كشفت شركة المياه الوطنية، أن القطاع الجنوبي نجح في توزيع أكثر من 76 مليون متر مكعب خلال 3 أشهر في 4 مناطق، هي عسير وجازان ونجران والباحة منذ بداية يونيو وحتى نهاية أغسطس 2021م لمواكبة الموسم السياحي في هذه المناطق، وفق تنسيق مشترك مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعزيز إمداد المياه المحلاة خلال الموسم.

وأكد المهندس عبد الله العمري رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية، أن القطاع نجح في إدارة موسم صيف الـ 4 مناطق لهذا العام؛ من خلال اعتماده خطة تشغيلية وضعها منذ وقت مبكر، مؤكدًا أنها أسهمت في تعزيز مصادر المياه في القطاع، مبينا أنه تم توزيع ما يزيد على 29 مليون متر مكعب في منطقة عسير، كما تم توزيع أكثر من 11 مليون م3 في منطقة الباحة، وتم توزيع أكثر من 28 مليون متر مكعب في منطقة جازان، أما في منطقة نجران وزُعت فيها أكثر من 8 ملايين م3، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال العمري: إن خطة موسم الصيف للقطاع الجنوبي اعتمدت على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي تحديد كميات المياه المطلوبة لموسم الصيف، وجدولة توزيعها إلى جميع المدن والمحافظات الأربع وفقًا للكثافة السكانية المتوقعة، وتوزيع الفرق الميدانية بمواقع مختلفة بمناطق الصيانة المنتشرة في المدن والمحافظات وفق جدول زمني مخصص لذلك، مبينًا أن المحور الثالث تمثل في التركيز على التشغيل الفعلي للخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية، ومراقبة ضغوط المياه فيها، وكذلك مناسيب الخزانات، فضلاً عن جاهزية فرق الصيانة والتدخل السريع والربط المستمر مع غرف العمليات لضمان استقرار جميع العمليات التشغيلية.

وأوضح رئيس القطاع الجنوبي، أن متوسط ضخ المياه وتوزيعها خلال الربع الثالث فاق 800 ألف متر مكعب لكل يوم في كل من عسير وجازان والباحة ونجران مجتمعه.

وثمن العمري دعم ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية وحرصهم على توفير المياه بكميات كافية تواكب الطلب عليها في مثل هذه المواسم، وتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة في القطاع الجنوبي، مشيرًا إلى أن العميل والمستفيد من المياه هما الشريك الاستراتيجي للشركة في تحقيق الوفر المائي من خلال إدارتهما لعمليات استخدام المياه بالشكل الأمثل.