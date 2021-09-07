كُتل هوائية باردة وأجواء صيفية مُعتدلة.. تفاصيل حالة الطقس بمناطق بلاد الشام خلال الأيام المقبلة

محررو المناطق

أعلنت شبكة عواصف الخليج، تفاصيل حالة الطقس والأجواء المناخية في مختلف مناطق بلاد الشام خلال الأيام المقبلة.

وقالت شبكة عواصف الخليج، إن مناطق بلاد الشام تعيّش على واقع أجواء صيفية مُعتدلة خلال الأيام المقبلة، حيث يسيطر مرتفع جوي على مناطق شمال غرب أفريقيا امتداداً الى أجزاء من جنوب ووسط القارة الأوروبية مُسبباً موجة حارة في تلك المناطق، هذا المرتفع الجوي ساهمَ باندفاع كتلة هوائية باردة نسبياً نحو شرق القارة الأوروبية، لتُصبح بلاد الشام تحت تأثير تيارات هوائية معتدلة وذات درجات حرارة دون معدلاتها الطبيعية نحو المنطقة.

وأضافت يستمر الطقس صيفي مُعتدل في المرتفعات الجبلية بينما يكون حاراً في المناطق المنخفضة والبادية، مع درجات حرارة دون معدلاتها الطبيعية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط احياناً وتكون مثيرة للأتربة في المناطق الصحراوية.

وأوضحت أنه خلال ساعات الليل، يسود طقس مائل للبرودة خاصةً في المرتفعات الجبلية والسهول بينما يكون لطيفاً في المناطق المُنخفضة، ومع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية وتشكّل للغيوم المنخفضة والضباب في الجبال العالية والسهول.

وتأتي هذه الأجواء المُعتدلة في بلاد الشام إثر اندفاع كتل هوائية حارّة نحو غرب القارة الأوروبية ومرافقة لسيطرة مرتفع جوي عنيد في طبقات الجو كافة شمال غرب القارة الأفريقية الذي يمتد على فترات لعُمق القارة الأوروبية مُسبباً ارتفاعاً كبيراً على درجات الحرارة هناك، مما عمل على اندفاع كُتل هوائية باردة نحو شرق أوروبا أي حَوَّلَ منطقة المرتفع الجوي، كما يتواجد مُرتفع جوي أخر نواحي إيران امتداداً الى دول غرب أسيا، مما عمل على حصر الكُتلة الهوائية الباردة شرق القارة الأوروبية مع امتدادها نحو الحوض الشرقي للمتوسط.