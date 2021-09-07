وقف ضابط متقاعد بـ «الرقابة» بعد تواصله مع متورطين بقضايا فساد

محررو المناطق:

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ضابط متقاعد يعمل بالهيئة، بعد تواصله مع متهمين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم.

وقالت الهيئة، إنه جرى إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.