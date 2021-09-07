احدث الأخبار

وقف ضابط متقاعد بـ «الرقابة» بعد تواصله مع متورطين بقضايا فساد
أبرز المواد
 إيقاف مدير شركة مقاولات لتلاعبه بمواصفات مشاريع حكومية
أبرز المواد
 أستاذ علم السموم البيئية يحذر من استخدام البخور: «لا يختلف عن التدخين في الآثار السلبية»
أبرز المواد
 التحقيق مع 4 لواءات لحصولهم على «رشوة» بأكثر من 212 مليون ريال
أبرز المواد
 كُتل هوائية باردة وأجواء صيفية مُعتدلة.. تفاصيل حالة الطقس بمناطق بلاد الشام خلال الأيام المقبلة
أبرز المواد
 منها إيقاف ضباط في الداخلية.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن تفاصيل 20 قضية جنائية
أبرز المواد
 «المياه الوطنية»: نجحنا في توزيع 76 مليون م3 للربع الثالث للعام الجاري لمواكبة الموسم السياحي
أبرز المواد
 مقطع فيديو جديد يرصد لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين.. «السجانة» كانت تشعر بالنعاس
أبرز المواد
 «الحج والعمرة» تحدد المدة الفاصلة لتصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة
أبرز المواد
 رينارد: مباراة عمان ستكون صعبة ومثيرة.. ومحبط من هذا الأمر
أبرز المواد
 ميزة جديدة من تطبيق واتس آب على هواتف سامسونج فقط
أبرز المواد
 واتس آب يدخل تعديلات جديدة على هواتف آيفون
أبرز المواد
عاجل

منها إيقاف ضباط في الداخلية.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن تفاصيل 20 قضية جنائية

وقف ضابط متقاعد بـ «الرقابة» بعد تواصله مع متورطين بقضايا فساد

وقف ضابط متقاعد بـ «الرقابة» بعد تواصله مع متورطين بقضايا فساد

أبرز المواد
إيقاف مدير شركة مقاولات لتلاعبه بمواصفات مشاريع حكومية

إيقاف مدير شركة مقاولات لتلاعبه بمواصفات مشاريع حكومية

أبرز المواد
أستاذ علم السموم البيئية يحذر من استخدام البخور: «لا يختلف عن التدخين في الآثار السلبية»

أستاذ علم السموم البيئية يحذر من استخدام البخور: «لا يختلف عن التدخين في الآثار السلبية»

أبرز المواد
التحقيق مع 4 لواءات لحصولهم على «رشوة» بأكثر من 212 مليون ريال

التحقيق مع 4 لواءات لحصولهم على «رشوة» بأكثر من 212 مليون ريال

أبرز المواد

وقف ضابط متقاعد بـ «الرقابة» بعد تواصله مع متورطين بقضايا فساد

وقف ضابط متقاعد بـ «الرقابة» بعد تواصله مع متورطين بقضايا فساد
http://almnatiq.net/?p=1023754
محررو المناطق:

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ضابط متقاعد يعمل بالهيئة، بعد تواصله مع متهمين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم.

 

وقالت الهيئة، إنه جرى إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني.

 

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

روابط ذات صلة

إيقاف مدير شركة مقاولات لتلاعبه بمواصفات مشاريع حكومية

إيقاف مدير شركة مقاولات لتلاعبه بمواصفات مشاريع حكومية
التحقيق مع 4 لواءات لحصولهم على «رشوة» بأكثر من 212 مليون ريال

التحقيق مع 4 لواءات لحصولهم على «رشوة» بأكثر من 212 مليون ريال
منها إيقاف ضباط في الداخلية.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن تفاصيل 20 قضية جنائية

منها إيقاف ضباط في الداخلية.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن تفاصيل 20 قضية جنائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*