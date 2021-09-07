وقف «مأمور عهد» لبيعه أكثر من 12 ألف طلقة لمواطنين بإحدى الإمارات

محررو المناطق:

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عسكري يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنين اثنين، لبيعه طلقات من مستودع الذخيرة الذي يعمل به.

وقالت الهيئة، في بيانها، إنه، بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنين اثنين، لتمكينه المواطنين من الحصول على عدد (12.467) ثنتي عشرة ألفاً وأربعمائة وسبع وستين طلقة من مستودع الذخيرة الذي يعمل به مقابل مبلغ (51.000) واحد وخمسين ألف ريال.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.